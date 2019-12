Uma brincadeira entre Thuler e Lincoln, ambos jogadores do Flamengo de Jorge Jesus, está a gerar muita polémica no Brasil, com acusações de racismo por parte de Thuler para com o companheiro.

A situação aconteceu nas redes sociais durante um livestream no Instagram de Vinícius Souza, outro jogador do Flamengo.

Quando Vinícius falava com Lincoln, surgiu Thuler que, ao ver o colega no ecrã cumprimentou-o com um «macaco! E aí, preto?», atirou, sorridente.

Só que como a conversa estava a ser transmitida, vários utilizadores que estavam a acompanhá-la sentiram-se ofendidos e acusaram Thuler de estar a ser raciasta.

Pouco depois, o defesa publicou um pedido de desculpas «a quem possa ter-se sentido ofendido com a brincadeira», dizendo que o companheiro «é família.»

Também Lincoln publicou uma mensagem na mesma rede social a esclarecer que há uma grande amizade entre ambos.

«Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família!», escreveu o avançado.