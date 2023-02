Nahuel Ferraresi está a recuperar de lesão e por isso não poderá disputar o Campeonato Paulista, mas promete festejar em grande caso o São Paulo vença a competição.

Durante um direto nas redes sociais, o antigo defesa de FC Porto – representou apenas a equipa B –, Moreirense e Estoril garantiu que ficará só de cuecas na Avenida Paulista caso a equipa tricolor seja campeã.

«Se formos campeões do Paulista, vou à avenida Paulista, em São Paulo, e fico nu. Fico sem roupa, juro. A sério, só de cuecas», disse.

Atualmente, diga-se, o São Paulo está no primeiro lugar do grupo B do Paulistão.