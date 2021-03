O encontro entre Costa do Marfim e Etiópia, da fase de apuramento para a CAN terminou aos 80 minutos depois de o árbitro ter desmaiado em campo. O juiz ganês, Charles Bulu, perdeu os sentidos e foi rapidamente assistido pelas equiaps médicas das duas seleções, acabando por sair do relvado de maca.



Apesar de ter recuperado a consciência, Bulu acabou por seguir para o hospital para fazer exames complementares. O facto de o quarto árbitro ser costa-marfinense impediu que este substituísse o chefe de equipa que desmaiou. Assim, após dez minutos de espera um dos árbitros assistentes comunicou às duas seleções o fim do jogo.



A Costa do Marfim acabou por vencer por 3-1 com golos de Boly, Kessie e de Kouassi enquanto Kedebe anotou o golo de honra da Etiótia.