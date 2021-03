O Peñarol venceu na quinta-feira o Progreso, em jogo do clausura uruguaio, mas a partida foi também notícia pelo que aconteceu antes do jogo.

A cerca de uma hora do apito inicial, um temporal «atacou» a região do Parque Paladino, casa do Progreso, e as marcações do campo apagaram-se. Naturalmente, o árbitro do encontro pediu ao clube da casa para remarcar as linhas.

O excesso de água no campo continuou a dificultar a vida aos funcionários que trataram do assunto e a solução foi pintar as linhas... à mão. A situação ficou resolvida, mas as linhas, essas, ficaram, vamos dizer, um pouco tortas.