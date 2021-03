Rhali Dobson, jogadora australiana do Melbourne City, decidiu deixar o futebol aos 28 anos para apoiar o namorado Matt, que tem cancro no cérebro.

A jovem australiana não vai certamente esquecer o último jogo, foi disputado esta quinta-feira. Rhali Dobson marcou o primeiro golo da equipa na vitória sobre o Perth Glory, 2-1, e, no final do encontro, quando correu linha lateral para comemorar com a família, foi surpreendida com um pedido de casamento.

Matt ajoelhou-se, pediu-a em casamento, e Rhali Dobson, visivelmente surpreendida e emocionada, terminou em lágrimas, antes de ser cercada pelas companheiras de equipa.

Diagnosticado com cancro no cérebro há seis anos, depois de sofrer uma convulsão enquanto jogava futebol, Matt foi operado pela segunda vez no início do mês e vai agora passar por radioterapia agressiva e depois um ano de quimioterapia.

Rhali Dobson diz que não hesitou em decidir afastar-se do futebol para o acompanhar nesta fase. «Isto é maior do que o desporto. Ele é o meu mundo.»