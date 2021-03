O futebolista do Mónaco, Cesc Fàbregas, protagonizou na terça-feira um momento caricato ao conduzir um mini veículo no meio de obras realizadas nas instalações desportivas do clube.

O médio internacional espanhol assumiu o volante do veículo que costuma transportar os jogadores no centro de treinos e chamou atenções ao chocar de traseira duas vezes, quando tentava fazer inversão do sentido de marcha. Só à terceira curva é que foi bem-sucedido, o que permitiu que o colega de equipa Rúben Aguilar subisse para a caixa aberta do mesmo.