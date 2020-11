Hulk deixou um recado bem claro a Vítor Pereira na derrota do Shanghai SIPG, esta quarta-feira, na Liga dos Campeões Asiática. O avançado brasileiro não gostou de ser substituído aos 68 minutos e saiu em direção ao balneário a trocar argumentos com o técnico português, enquanto fazia um gesto com os braços a dar a entender que tinha acabado.

Recorde-se que Hulk termina contrato com o clube chinês no final deste ano e o FC Porto está interessado no regresso do avançado de 34 anos ao Dragão.

Quanto ao jogo, a formação de Pequim foi derrotada por 1-0 pelos japoneses do Yokohama Marinos. Aos 80 minutos, Oscar ainda desperdiçou uma grande penalidade a beneficiar o Shanghai e Jun Amano apontou o único golo do encontro em cima do minuto noventa.

Com esta derrota, a equipa treinada por Vítor Pereira está na segunda posição do grupo H da prova, em que os dois primeiros classificados se apuram para os oitavos de final.