Anfitrião da primeira eliminatória da Taça do Brasil frente ao Criciúma, o Marília Atlético Clube jogou na condição de visitado a mais de... dois mil quilómetros de distância do seu estádio.

Na primeira participação de sempre na prova, o emblema de São Paulo viu a partida ser marcada para três estados diferentes – devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19 –, viajou 36 horas de autocarro para jogar, em Cariacica, e acabou derrotado e agora tem um surto do novo coronavírus no plantel.

Isso mesmo. Pior estreia na competição, não podia haver.

«O Marília Atlético Clube informa que após dupla viagem para fora do Estado [de São Paulo] para disputar a Copa do Brasil, 15 funcionários do clube testaram positivo para a Covid-19, entre eles atletas e membros da equipa técnica», escreveu o clube brasileiro, nas redes sociais.

«Fica registado o descontentamento do MAC com a transferência do jogo, que devia ter ocorrido em Marília», lê-se ainda.