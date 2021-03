Boca Juniors e River Plate empataram 1-1 no superclásssico para a Taça da Liga, num jogo muito disputado, com um golo e uma expulsão para cada lado, como faz parte, mas o jogo ficou marcado por um lance que muitos qualificam como «paranormal» e há quem fale mesmo num ««milagre de Maradona».

O resultado já estava em 1-1 e a partida encaminhava-se para o final quando o River Plate ficou a centímetros de um segundo golo. A bola parecia estar a encaminhar-se para a baliza de Andrada mas, no último instante, por efeito da bola ou por um capricho do relvado, esta mudou subitamente de direção e passou ao lado do poste.

Um defesa do Boca estava já conformado a acompanhar a deslocação da bola, enquanto um jogador do River Plate ainda tentou, em carrinho, corrigir a estranha trajetória, mas a verdade é que a bola passou mesmo ao lado.

Ora veja: