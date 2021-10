Cristiano Ronaldo e Messi partilham muitas coisas, dos títulos ganhos ao número grande de golos marcados, e até o facto de serem idolatrados por milhares de crianças por todo o mundo.

Os argentinos, naturalmente, inspiram-se mais em Messi, mas há quem tenha, aparentemente, nascido com o nome errado.

É o caso de uma jovem criança que nasceu no país sul-americano e cuja mãe teve a ideia de lhe chamar... Cristiano. O próprio sentiu necessidade de pedir desculpa a Messi.

«Messi, perdoa a minha mãe, não sabia o que fazer e chamou-me Cristiano», lia-se no cartaz que o rapaz, vestido com as cores do Racing Avallaneda, exibiu à porta do hotel onde a seleção argentina está concentrada.

Ora veja a fotografia, da autoria de um jornalista do TyC Sports: