João Palhinha, médio da seleção portuguesa, marcou na goleada ao Luxemburgo por 5-0 e celebrou à Cristiano Ronaldo, com o capitão de Portugal.

«É sempre especial fazer golos pela seleção, ainda para mais no meu país. Irei sempre recordar este golo com carinho por ter sido neste ambiente, com este público.

Foi um jogo que tornámos fácil. As equipas são cada vez mais competitivas e goleadas são cada vez mais raras. Temos crescido jogo até jogo e isso nota-se.»

[sobre o festejo à Ronaldo]

«O festejo saiu-me assim, foi algo do momento. Ele riu-se, foi em jeito de brincadeira. Já sei que agora vou levar com colegas a gozar. Mas mostra o carinho que temos entre todos.»