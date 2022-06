O Áustria-Dinamarca da segunda jornada do grupo A1 da Liga das Nações, que se disputou esta terça-feira em Viena, foi marcado por dois episódios insólitos.

Num primeiro momento, deu-se um apagão devido a problemas elétricos no estádio, o que obrigou ao adiamento do início da partida em mais de uma hora. Já depois do apito final, os jogadores presenciaram uma circunstância caricata, mas que até se poderia ter tornado perigosa.

O árbitro do encontro soou o apito pela última vez, confirmando o triunfo dinamarquês por 2-1, quando os nórdicos repararam num enorme buraco que havia no centro do relvado e, perplexos, alertaram os juízes. Andreas Skov Olsen até colocou a perna no buraco para mostrar a profundidade do mesmo e ficou tapado até ao joelho.

Ora veja: