Insólito! Entre lesões e casos de covid-19, o Clube Atlético de Rio Tinto foi obrigado a apresentar-se com apenas sete jogadores no encontro desta tarde frente ao Inter de Milheirós, da Série 1 da Divisão de Honra Associação de Futebol do Porto.



Segundo o clube de Gondomar, o jogo inicialmente era para ser adiado, mas foi avante e acabou três minutos depois de ter começado. O motivo? A lesão de um jogador do Atlético Rio Tinto.



Refira-se que por essa altura já a formação maiata vencia por 1-0.



O Atlético de Rio Tinto informou ainda que, durante este sábado, vai emitir um comunicado para explicar o sucedido.