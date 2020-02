Eddy Curry, antigo jogador dos New York Knicks, retirado em 2012, revelou agora, numa carta publicada no Players Tribune, um pormenor macabro que assombrou a sua carreira, no dia em que foi informado do assassínio da amante e de um dos seus filhos em 2009.

Eddy Curry nunca foi propriamente uma estrela na NBA onde jogou de 2001 a 2012. Fez a melhor época em 2006/07 com os Knicks quando conseguiu uma média próxima dos vinte pontos por jogo, mas de resto era um jogador muitas vezes ridicularizado pela forma desengonçada e pesada como se movimentava em campo.

Na carta dirigida ao Players Tribune, Curry começa por falar da relação que manteve com Nova enquanto jogou nos Knicks, com quem teve dois filhos, Ava e Noah, sem o conhecimento da mulher Patrice. Um segredo que o jogador manteve ao longo de vários anos até aos acontecimentos trágicos de 2009.

Os Knicks estavam a jogar fora, Curry estava no banco, quando foi chamado com urgência aos balneários. «Quando cheguei, vi um dos meus amigos a chorar. Eu não sabia o que tinha acontecido e ele só me disse para ligar ao meu empresário. Agarrei no telefone e perguntei o que se passava. Houve um silêncio e depois... Irmão, a Nova morreu. Mataram-na. Estou aqui na cena do crime. Há sangue por todo o lado. Penso que a bebé também pode estar morta», recorda.

A amante tinha sido assassinada a sangue frio, tal como Ava, com apenas dez meses, mas Noah, o filho mais velho, escapou ileso. «Antes de dar por isso, já estava a voar a caminho de Nova Iorque e foi nessa altura que soube mais detalhes sobre o que tinha acontecido. Soube que o meu filho Noah estava lá junto da mãe. Ele era muito pequeno e não percebeu o que se passou. Tentou acordar a mãe depois do tiroteio, como não conseguiu e pensando que estavam a dormir, encostou-se e adormeceu também. Os polícias encontraram-no a dormir coberto de sangue», relatou.

Nova, soube-se mais tarde, tinha sido assassinada pelo próprio advogado, Frederick Goings, que acabou por ser condenado em 2013.

Edy Curry continua a viver com a mulher Patrice, que nunca o abandonou, e com os sete filhos, incluindo Noah, atualmente com catorze anos. «A Patrice é uma mãe incrível para todos os sete filhos, e isso definitivamente inclui Noah. Ele tem agora 14 anos e, apesar de não ser seu filho de sangue, e de ter chegado à vida dela da maneira mais difícil que se possa imaginar, ela ama-o de coração. E ele sabe disso, sente esse amor e trata-a por mãe», conta ainda Curry.