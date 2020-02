Numa noite marcada por várias homenagens a Kobe Bryant, a equipa de LeBron James, estrela dos Lakers, repetiu o feito do ano passado e venceu o All-Star Game, ao bater a Team Giannis por 157-155.

Ao contrário dos anos anteriores, este All-Star ficou marcado por uma disputa intensa pela vitória por parte das duas equipas. A formação liderada por Giannis Antetokounmpo até chegou ao derradeiro período a vencer, por 133-124, e só precisava de mais 24 pontos – o número mítico de Kobe– para vencer, mas foi LeBron e companhia a sorrir no fim, com Anthony Davis a fazer o ponto decisivo.

Individualmente, Kahwi Leonard, MVP das finais da época passada, repetiu a proeza e foi eleito o melhor em campo. O jogador dos Clippers que representou o conjunto de LeBron, somou 30 pontos, sete ressaltos e quatro assistências e leva para casa o primeiro prémio «Kobe Bryant MVP».

Giannis foi o grande destaque da sua equipa, com 25 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências, enquanto LeBron James somou 23 pontos, cinco ressaltos e seis assistências.

Veja os melhores momentos deste All-Star Game:

Como já foi referido, a noite em Chicago ficou marcada por várias homenagens a Kobe Bryant, lenda dos Lakers que faleceu no passado mês de janeiro.

Desde logo, nos equipamentos das duas equipas: a equipa de Giannis utilizou o dorsal 24, de Kobe, enquanto a formação de LeBron ficou com o 2 de Gianna, filha do ex-basquetebolista que também faleceu no acidente de helicóptero.

Jennifer Hudson dedicou uma atuação emocionante ao antigo jogador, enquanto Dr. Dre também dedicou a Kobe um tributo especial.

Também já referido, Kawhi Leonard venceu o primeiro prémio «Kobe Bryant MVP» e no final dedicou a distinção a Kobe. «Quero agradecer ao Kobe por tudo o que ele fez por mim. Todas as grandes conversas e todos os treinos. Obrigado. Este [prémio] é para ele», disse.

Veja todas as homenagens a Kobe Bryant nos vídeos abaixo:

[Artigo atualizado]