O Real Madrid vive um bom momento na época. Venceu o dérbi da capital espanhola e lidera o campeonato.

E por isso, o ambiente no conjunto merengue é o melhor, conforme até foi possível perceber durante o jogo com o At. Madrid.

Marcelo o Militão, ambos no banco de suplentes do Real Madrid, passaram um bom bocado a gozar com as reações irritadas de Simeone junto à linha lateral.

Ora veja e tente não se rir: