Fábio Silva é visto como uma das pérolas da formação do FC Porto. O avançado de 17 anos estreou-se esta época às ordens de Sérgio Conceição e até agora já leva 18 jogos e três golos pela equipa principal dos dragões.

No plano futebolístico pode dizer-se que a margem de progressão é enorme, havendo também espaço para melhorar na... língua de Shakespeare.

É que Fábio Silva participou no torneio solidário Stay and Play, do videojogo FIFA 2020, e, talvez também traído pelos nervos, mostrou-se pouco à vontade quando chegou a hora de comentar a vitória sobre Serge Aurier, jogador do Tottenham.

Um momento caricato que começou rapidamente a correr pelas redes sociais, onde houve quem não deixasse passar a situação para brincar com o jogador. Foi o caso de Moisés Conceição, ex-colega de Fábio Silva na formação do FC Porto e filho de Sérgio Conceição. «Se a stora Helena vê isto 'tás lixado, mano», disparou no Twitter.