Não é o Real Madrid a caminho da Praça Cibeles para celebrar a conquista de mais uma Liga dos Campeões ou sequer o Sporting rumo ao Marquês na festa pelo título de campeão nacional. É, isso sim, uma equipa de miúdos, os sub-12 do Coimbrões, que para assinalar o final da temporada teve direito a uma autêntica surpresa levada a cabo pelos pais.

Nada menos do que um cortejo pelas ruas de Vila Nova de Gaia, na tarde de sábado, num autocarro descapotável alugado para o efeito.

Depois do último jogo da época, em que a equipa terminou no 3.° lugar na Divisão de Honra no campeonato da AF Porto, o autocarro surgiu junto ao Parque Silva Matos, casa do Coimbrões, e já com os jovens craques a bordo circulou pelas ruas do concelho, ao som do hino do clube.

Quem passava não deixou de aplaudir e tirar fotografias ao momento insólito em que os jovens celebraram com os graúdos.

Houve música, confetti e, no final, um convívio entre pais, equipa técnica e jovens atletas da formação, que certamente não irão esquecer tão cedo a surpresa.