António Félix da Costa venceu esta tarde o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula E, naquela que foi a primeira vitória do piloto português na presente temporada.

No final da prova, o atual campeão do mundo da categoria festejou em grande, saltanto de uma prancha com bastante altura para uma das piscinas do Principado.

O momento foi partilhado nas redes sociais pela equipa de Félix da Costa, a DS Tech.