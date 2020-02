O encontro entre o Guingamp e o Lorient, da segunda divisão francesa, ficou marcado por um lance caricato. O defesa da formação da casa tentou bater um livre longo e acabou por acertar em cheio nas partes íntimas do colega que estava próximo da bola.



A julgar pela reação do jogador do Guingamp deve ter doído. Tudo por culpa do colega.



Veja o livre mais doloroso de sempre: