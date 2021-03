A aventura de «El Loco» Abreu ao serviço do Athletic, clube de São João Del Rei, no interior do Estado de Minas Gerais durou um mês. O internacional uruguaio rescindiu contrato e assinou pelo 31.º clube da carreira: o Sud América.



Aos 44 anos Abreu vai assim jogar na segunda divisão do Uruguai e continua a alimentar a lenda de nómada. O avançado estreou-se como sénior há 26 anos ao serviço do Defensor Sporting, tendo depois passado por San Lorenzo, Deportivo, Grémio, Estudiantes Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Nacional, Dorados, Monterrey, San Luís, Tigres, River Plate, Beitar Jerusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangu, Central Espãnol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco e Boston River, além do Athletic.



De resto, «El Loco» assinou contrato e já treinou na nova equipa.