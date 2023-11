Argel foi protagonista de um momento insólito no jogo entre o ABC e o Juventude (0-0), da 36.ª ronda da segunda divisão brasileira.



O ex-Benfica ficou desagradado com um comentário feito por um adepto que estava atrás do banco de suplentes do ABC e não o deixou sem resposta: «Vou pôr a minha mãe a jogar», atirou.



O ABC ocupa o último lugar da série B do Brasil e já está despromovido ao terceiro escalão.



Veja como tudo aconteceu: