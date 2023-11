O Ministério Público Federal do Brasil pretende que Robinho cumpra no Brasil a pena de nove anos de prisão pela violação de uma mulher em Itália, país onde foi condenado.

O Ministério Público enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no qual defende o cumprimento da pena no Brasil, por entender que respeita a legislação nacional e porque serviria também para mostrar o empenho do país na repressão do crime e na cooperação jurídica.

Visto que o Brasil não extradita os seus cidadãos para cumprirem penas no estrangeiro, a justiça italiana pediu que a pena seja aplicada no país natal do futebolista, um pedido que está a ser analisado pelo tribunal.

Robinho, que passou por Real Madrid, Manchester City, Milan e Santos, encontra-se no Brasil, embora sem passaporte e, por isso, impedido de sair do país.

O antigo internacional brasileiro foi considerado culpado em 2022 pela justiça italiana de ter participado numa violação coletiva de uma jovem albanesa numa discoteca em Milão, em 2013.