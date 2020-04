Mario Balotelli tem aproveitado a fase de quarentena para fazer alguns diretos no Instagram, os famosos live que nos últimos tempos estão tão na moda entre jogadores de futebol. A primeira experiência foi com Thierry Henry e correu bem, pelo que o internacional italiano anunciou que no próximo sábado a conversa seria com o famoso ator pornográfico Rocco Siffredi.

Ora Rocco Siffredi é uma verdadeira figura pública em Itália, sendo conhecido pelos filmes em que entrou e por muitas vezes dar nas vistas com afirmações polémicas. Numa delas, por exemplo, anunciou que ficaria todo o mês do Mundial 2014 em castidade, para depois ter um orgasmo coletivo no caso de Itália ser campeã. Mas a seleção ficou-se pela fase de grupos.

Por isso, e imaginando que a conversa entre duas figuras tão polémicas poderia facilmente descambar, o presidente do Brescia tratou de censurar o direto no Instagram assim que soube dele. Segundo conta praticamente toda a imprensa italiana, Massimo Cellino falou com Balotelli e certificou-se que o tal direto no Instagram não iria acontecer.