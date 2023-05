Neymar está a promover um cruzeiro, tal como Tony Carreira fez há cerca de um mês com um grupo de três mil fãs. Uma viagem em alto mar com a presença do internacional brasileiro do Paris Saint-Germain, numa proposta que promete «três dias de ousadia e alegria», marcada para o final do ano, mas ainda com destino desconhecido.

«Ney em alto Mar», lê-se no cartaz promocional que foi lançado esta segunda-feira e que fala numa viagem de três noites, entre os dias 26 e 29 de dezembro. A agência que está a organizar o evento com o craque brasileiro diz apenas que o destino será apenas revelado já próximo da data de partida, mas a imprensa brasileira garante que o cruzeiro tem prevista uma paragem em Búzios, um destino turístico no Brasil, na região dos Lagos no Rio de Janeiro.

Sabe-se também que o cruzeiro vai partir e, depois, regressar ao porto de Santos, no litoral de São Paulo, precisamente onde Neymar começou a jogar futebol.

Segundo a imprensa brasileira, os valores a pagar por esta viagem de luxo variam entre 800 e os 1.200 euros.

Uma iniciativa muito semelhante à que foi promovida, no passado mês de abril, por Tony Carreira que também organizou um cruzeiro, com partida de Lisboa rumo ao Mediterrâneo, num passeio de oito dias que juntou mais de três mil fãs do popular cantor.