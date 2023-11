Conhece Joo-wow Pow-lee-nia ou Bru-no Mig-el borj Fer-nanj ?



A ideia foi boa, mas o mesmo não se pode dizer do resultado. A Premier League decidiu esclarecer, com a ajuda dos jogadores, como se pronunciam os nomes de alguns até para ajudar alguns profissionais e adeptos. No entanto, a «cábula» com a forma como se pronunciam corretamente os nomes dos jogadores, parece complicar mais do que facilitar.



Ao olhar para os jogadores portugueses escolhidos… a coisa não bate tão certo quanto isso. Já ouviu falar de Joo-wow Pow-lee-nia ou de Fer-nanj? Pois. Mas a Premier League entende que é assim que se deve dizer o nome de Palhinha, médio português que joga no Fulham.



De Gvardiol a Rasmus Højlund, ouça a explicação da Premier League: