Matt O’Riley, de 23 anos, que atua no Celtic, revelou que praticar pilates o tem ajudado muito como futebolista. O médio dinamarquês tem sido destaque esta época na equipa escocesa e, no domingo, dia 3, foi mais uma vez crucial, ao apontar um golo na vitória frente ao St Johnstone.

«Fiquei surpreendido ao marcar. Depois de a bola entrar, pensei logo que parecia estranho a maneira como me senti estável com o meu corpo. Acho que isso é o resultado de todo o pilates que tenho feito, fora do clube também», revelou o médio do Celtic.

«Já é uma coisa que pratiquei há muito tempo, ainda nos tempos do Fulham, devido a problemas nas costas quando era mais jovem. Recentemente voltei a praticar, nos últimos dez meses ou mais, e acho que é realmente benéfico. Ajuda na prevenção de lesões, na estabilidade geral em campo, se estou a tentar proteger a bola, ajuda-me a sentir-me mais estável, mais equilibrado, mais robusto», concluiu o dinamarquês.

Esta época, Matt O’Riley, futebolista e praticante de pilates, já realizou 21 jogos e apontou sete golos e seis assistências.

VEJA COMO FOI O GOLO: