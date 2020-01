É quase um clássico no período de transferências: clubes anunciarem o mesmo jogador. Desta feita, foram Hércules e Lausanne Ouchy a informarem da contratação de Rafidine Abdullah.



O primeiro clube a anunciar o médio camaronês foi o clube suíço às 10h36. Mais tarde, às 10h50, foi a vez do emblema espanhol revelar a aquisição do futebolista de 25 anos.



🔁 Annonce - Mercato:



Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien !



Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine ! 🔴⚪#AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn — FC Stade Lausanne Ouchy (@FCSLO1) January 9, 2020



Abdullah passou por clubes como Marselha, Lorient e Cádiz.