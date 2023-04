Endrick, estrela do Palmeiras de Abel Ferreira de 16 anos, que já tem um acordo para representar o Real Madrid a partir de 2024, ofereceu um carro à ex-namorada Lara Hernandes, que festejou agora 19 anos.

A jovem promessa do Palmeiras já não namora com Lara, mas o adolescente não esqueceu a antiga companheira e fez questão de apresentar-se no aniversário dela com um presente inesquecível: um carro avaliado em 100 mil reais, cerca de 18 mil euros.

«Sempre fazendo tudo por mim, sempre juntos, independentemente de qualquer coisa! Te Amo, para sempre melhores amigos», escreveu a emocionada Lara no Instagram. «Gratidão e respeito por tudo o que você me ensinou», respondeu o jovem jogador na mesma rede social.