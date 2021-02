Clement Lenglet foi o autor da falta que permitiu ao Cádiz beneficiar de uma grande penalidade no último minuto do jogo contra o Barcelona. O francês tentou redimir-se do erro tremendo de forma insólita: empurrando um adversário para dentro da área quando Álex Fernández se preparava para bater o penálti.



Logo de seguida, Lenglet pediu falta de Lozano por este ter invadido a área antes do remate do colega. Incrível!



As imagens rapidamente se tornaram virais e a imprensa espanhola não perdoou o gesto do jogador do Barcelona. «Uma aberração ao fair-play», escreve o diário AS.



Veja o lance no vídeo associado ao artigo e atente em Lenglet, o jogador do Barcelona junto à área do lado direito.