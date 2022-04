A golfista Marta Silchenko conseguiu uma 'selfie' improvável com alguns jogadores do PSG. A golfista de 17 anos coincidiu com Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Bernat, Mbappé, Messi e Neymar, entre outros, e fez questão de captar o momento.



Alguns dos futebolistas pareceram ficar surpreendidos com o gesto da atleta russa enquanto outros fizeram pose para a fotografia, que mais tarde acabaria por tornar-se viral nas redes sociais.



«Apenas um dia normal no ginásio. Cruzei-me com alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo no elevador», escreveu a golfista, que se encontra em Paris a disputar uma competição de golfe.



Será esta a selfie do ano?