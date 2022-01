Ainda agora nasceu, mas o nome de craque já ninguém lhe tira.

O primeiro bebé do ano a nascer no Hospital de Copiapó (e na região de Atacama), no Chile, chama-se... Griezmann Mbappe, uma fusão dos nomes dos dois craques do Atlético de Madrid e do Paris Saint-Germain.

A criança veio ao mundo às 21h09 do dia 1 de janeiro, e fez logo sensação na internet, na publicação de boas-vindas que o próprio hospital publicou nas redes sociais.