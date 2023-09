Foram precisos dois aviões para o plantel do Las Palmas viajar este sábado para Sevilha, onde a equipa insular vai jogar este domingo, depois de um grupo de quinze jogadores ter perdido o primeiro avião devido a um momento de distração.

A história é contada pelo jornal Canarias7 e dá conta que um grupo de quinze jogadores e ainda dois fisioterapeutas da equipa das Canárias distraiu-se a beber no aeroporto e, quando chegou à porta de embarque, esta já estava fechada.

O clube teve de improvisar um charter, marcado para o final da tarde deste sábado, para poder contar com o grupo completo para o embate com o Sevilha, jogo da quinta jornada da liga espanhola, que está marcado para as 17h30 deste domingo.

O clube, através de um comunicado, acabou por confirmar a partida do segundo avião este sábado, acrescentando que o grupo vai acompanhado por um dos vice-presidentes do clube, Nicolas Ortega, para garantir que, desta vez, ninguém fica em terra.