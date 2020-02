Odion Ighalo, reforço de inverno do Manchester United, não vai integrar o estádio que os red devils vão realizar nos próximos dias em Espanha. A razão? O coronavírus.

Ighalo jogava no Shanghai Shenhua, da China, o país no qual o vírus teve origem. Ora, o Reino Unido tem adotado algumas medidas de restrição com viajantes que aterrem em solo britânico e que tenham estado nos últimos 14 dias na China.

Por isso, justifica o Manchester United, não é certo que Ighalo conseguisse entrar em território britânico no regresso do estágio e o avançado de 30 anos não vai viajar com os restantes companheiros.