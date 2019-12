O antigo internacional italiano Marco Materazzi felicitou Cristiano Ronaldo pelo golo que marcou à Sampdória, mas recordando que já saltou mais alto do que o português.

Veja aqui o golo de Cristiano Ronaldo à Sampdória

«Bravo Air CR7…quase como eu. Felicitações pelo golo», escreveu o antigo central numa publicação no Instagram acompanhada por duas fotos. Uma com o registo do fenomenal salto de Ronaldo para o golo da Samp, outra com el próprio, também nas alturas, a marcar um golo à República Checa no Mundial de 2006, na Alemanha.

Cristiano Ronaldo terá saltado 2,56m para marcar à Samp, mas Materazzi diz que, no tal golo à República Checa, saltou 2,70m.

Já agora, recorde o golo de Materazzi: