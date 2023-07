A visita de Kylian Mbappé aos Camarões proporcionou imagens incríveis, desde a apoteótica chegada do jogador do Paris Saint-Germain ao aeroporto de Yaoundé, até à deslocação surreal à aldeia onde o pai nasceu no interior do país. Um regresso às origens que o internacional francês não vai esquecer tão cedo.

Mbappé reservou os últimos dias das suas férias para uma iniciativa de solidariedade junto de crianças surdas nos Camarões e também para visitar a aldeia onde o seu pai nasceu. A chegada ao aeroporto foi, desde logo, apoteótica, com o jogador a ser recebido por dançarinos tradicionais e centenas de jovens eufóricos, muitos deles vestidos com camisolas do Paris Saint-Germain, mas foram poucos que tiveram a oportunidade de ver o craque de perto.

Mbappé foi levado para um veículo com vidros fumados e afastado do local. «Estamos muito orgulhosos por ver o nosso irmão camaronês. Queremos dar-lhe umas calorosas boas-vindas», disse Vannel Kunde, jovem estudante de 16 anos, citado pela agência AFP.

O jogador chegou com uma agenda muito preenchida. Ficou instalado num complexo turístico que pertence à família do antigo tenista Yannick Noah, visitou uma escola para crianças surdas e com problemas auditivos nos arredores da capital, depois participou num jogo de basquetebol e também jogou futebol, antes de viajar para Douala para visitar mais uma escola que recebe assistência da sua fundação.

Já no sábado, Mbappé partiu rumo a Djebale, a aldeia onde o pai Wilfried nasceu antes de viajar para França onde se tornou treinador de futebol.

Uma deslocação com uma escolta impressionante, com dezenas de polícias e militares a pé e um cortejo de carros de polícia e veículos militares, num percurso difícil, com estadas de terra e um rio para atravessar, antes de mais uma receção apoteótica, com o jogador a chegar a Djebale vestido com os trajes tradicionais da aldeia, em respeito pelas origens do pai.

