Kylian Mbappé esteve sempre entre melhores jogadores do mundo nos últimos anos, mas ainda não conquistou a Bola de Ouro, prémio que distingue o melhor jogador do planeta. Após a vitória contra a Grécia, o avançado da seleção francesa e do PSG mostrou-se «otimista» no que respeita à possibilidade de conquistar o prestigiado galardão entregue pela France Football.



«É difícil falar de um troféu individual porque é preciso ser o melhor e nem sempre se é o melhor para o público. Acho que cumpro os critérios, mas vamos ver. São as pessoas que votam, mas continuo otimista», referiu, em declarações à TF1.



Sem querer abordar o futuro, o jogador de 24 anos falou sobre o novo estatuto de capitão nos «bleus».



«Aprendo todos os dias. É algo que me torna melhor. Esta responsabilidade permite que me abra um pouco mais a cada dia. Tento fazer o melhor possível para que as pessoas tenham orgulho em mim. Temos um grupo excecional e todos me apoiaram de forma a conseguir fazer o melhor possível. Temos um grupo com vontade de ganhar», finalizou.



Com o golo contra a Grécia, Mbappé entrou para a história do futebol francês ao tornar-se no primeiro jogador com mais golos (54) numa temporada entre clube e seleção, superando Just Fontaine.