O Liverpool não conquistou a Liga dos Campeões nem a Premier League, mas acabou a temporada com dois títulos: a Taça da Liga inglesa e a Taça de Inglaterra. E teve, por isso, motivos para celebrar.



Após a derrota na final da Champions, os reds tiveram uma receção apoteótica e celebraram a tremenda temporada realizada com os adeptos. A festa prosseguiu, mais tarde, com a presença dos jogadores e dos seus familiares.



O irmão de Luís Díaz, Roger, tirou uma fotografia com Klopp e desafiou-o a dançar. O germânico, bem ao seu jeito, não desiludiu ao som da música «Uptown Funk».



Veja: