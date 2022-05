Tom Werner, presidente do Liverpool, escreveu uma carta dirigida à ministra dos Desportos francesa, Amelie Oudea-Costera, a exigir um pedido desculpas pela forma como os adeptos do clube de Anfield foram tratados no Stade de France, em Paris, na final da Liga dos Campeões em que a equipa de Jürgen Klopp acabou por sair derrotada diante do Real Madrid.

Uma carta, publicada na íntegra pelo jornal Echo Liverpool, em que o líder do clube inglês também mostra a sua indignação face aos comentários da ministra, feitos na véspera, em que acusa o Liverpool de ter deixado os seus adeptos «à solta», muitos deles com «bilhetes falsos».

«Fez uma série de declarações sem qualquer prova sobre um assunto de tal importância. Os vossos comentários foram irresponsáveis, pouco profissionais e totalmente desrespeitosos em relação aos milhares de adeptos que ficaram feridos fisicamente e emocionalmente», escreveu Tom Werner.

«Recebi incontáveis e-mails de adeptos do Liverpool que estavam mortos de medo, depois de terem sido sujeitos a assédio policial, spray pimenta e gás lacrimogéneo. Além disso, a situação ao final da noite não foi melhor do que no início, com muitos adeptos a serem roubados e atacados por gangues», acusou Werner.

O líder do Liverpool acusa ainda o governo francês de optar por «uma estratégia que procura atribuir a culpa a terceiros através de uma conferência de imprensa». «Em nome de todos os adeptos que passaram por este pesadelo, exijo desculpas da vossa parte e a garantia que as autoridades francesas e da UEFA vão permitir uma investigação independente e transparente ao que se passou», acrescentou.