Habituado a ser castigado pelos adversários, Lionel Messi mostru esta terça-feira uma faceta que é pouco habitual ver-se nele.

Aos 68 minutos do Barcelona-Athletic Bilbao, o jogador argentino protagonizou uma entrada duríssima de sola sobre Yeray Álvarez.

O árbitro assinalou falta, mas não mostrou sequer a cartolina amarela a Messi, que atingiu com violência o tornozelo do defesa da equipa basca, como pode ver no vídeo associado.