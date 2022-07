Um adepto do Everton foi convidado a subir ao relvado para, devidamente equipado, marcar uma grande penalidade na vitória do clube de Liverpool sobre os ucranianos do Dínamo Kiev (3-0), em forma de agradecimento pelo seu empenho no apoio aos refugiados junto à fronteira com Ucrânia.

Paul Straton, antigo polícia de Liverpool, fez centenas de quilómetros entre a Polónia e a Ucrânia para levar mantimentos aos refugiados da guerra com a Rússia. No decorrer do jogo de preparação, em Goodison Park, os dois clubes concordaram em proporcionar este momento ao benemérito adepto, numa altura em que os Toffees já venciam por 3-0, com um golo de Calvert-Lewin e mais dois de McNeil.

Paul Straton, equipado à Everton, foi chamado ao relvado, abraçou o treinador Frank Lampard e, perante 40 mil espectadores nas bancadas, atirou a contar desde a marca dos onze metros, festejando depois junto dos adeptos e com os jogadores do clube do coração.

Um dia inesquecível para Stratton que, no passado mês de março, juntamente com o irmão, estiveram na cidade polaca de Przemysl, junto à fronteira com a Ucrânia, para dar assistência aos refugiados que fugiram da guerra.

Ora veja o grande momento de Stratton: