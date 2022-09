O jogo entre o Banfield e o Lanús, do campeonato argentino, ficou marcado por um momento insólito já nos minutos finais.



Em período de compensação, o árbitro do encontro, Andrés Merlos, mostrou quatro cartões amarelos a quatro jogadores diferentes... em escassos segundos (!). Cabrera, Chavez, Belmonte e Pérez, os jogadores punidos, ficaram sem reação e afastaram-se do árbitro.



Refira-se que no total, Merlos exibiu 12 cartões amarelos e um vermelho, tendo o Lanús vencido por 2-1.



Veja o momento em que o árbitro exibiu quatro amarelos em poucos segundos: