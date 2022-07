Tiémoué Bakayoko, jogador do Milan, por empréstimo do Chelsea, apanhou um enorme susto quando, em pleno centro de Milão, foi interpelado pela polícia italiana de arma em punho, obrigado a sair do carro e revistado. A história é já do dia 3 de julho, mas só agora veio a público na sequência de um vídeo divulgado por um dos automobilistas que presenciou o incidente.

A inusitada história ocorreu numa das avenidas mais movimentadas de Milão, entre a Piazza Gae Aulenti e o Corso Como e tudo não terá passado de um erro de identidade. Segundo explica o jornal Gazzetta dello Sport, a polícia procurava um suspeito de ter estado envolvido num tiroteio entre senegaleses relacionado com o tráfico de droga.

A polícia procurava especificamente um SUV escuro com duas pessoas a bordo e o carro de Bakayoko correspondia a essas indicações, até porque um dos passageiros tinha algumas correspondências com o suspeito procurado pela polícia, nomeadamente uma camisola verde.

Com uma pistola apontada, Bakayoko foi obrigado a sair do carro e estava a ser revistado quando foi reconhecido por um dos polícias. O equívoco desfez-se, seguiram-se pedidos de desculpa, mas a história só agora veio a público depois de um dos automobilistas que estava no trânsito ter agora revelado um vídeo do momento.