A viagem do Boca Juniors até à Bolívia, para defrontar o Nacional Potosí, na estreia da nova edição da Taça Libertadores, foi uma verdadeira epopeia, com a equipa de Bueno Aires a deslocar-se de avião até Sucre, para depois fazer mais de 150 quilómetros em vários carros 4x4 até Potosí.

Uma opção para contornar os perigos de uma estrada muito sinuosa que faz a ligação entre Sucre e Potosí, que conta com um registo elevado de acidentes, o último dos quais, registado na passada segunda-feira, com um autocarro a despistar-se, num acidente que provocou quatro vítimas mortais, além de 36 feridos.

O clube decidiu fazer o trajeto em carros com tração às quatro rodas, com apenas três pessoas por carro, de forma a garantir maior segurança, mas também para encurtar o tempo de trajeto. Os carros destacados para transportar o plantel do Boca cumpriram o sinuoso trajeto em três horas, enquanto a deslocação de autocarro deveria demorar praticamente o dobro do tempo.

Ultrapassadas as dificuldades do trajeto, o Boca Juniors prepara-se agora para mais um contratempo, uma vez que o Estádio Víctor Agustín Ugarte, onde joga o Nacional Potosí, encontra-se a quase quatro mil metros de altitude.