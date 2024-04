Depois de já ter dito que tinha provas de que o Palmeiras tem sido beneficiado nos últimos dois anos, John Textor publicou, no seu site oficial, uma nota com novas acusações.

Sem apresentar provas, Textor afirmou que pelo menos cinco jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida pela equipa por 5 a 0 diante do Palmeiras, no Brasileirão de 2023.

Minutos depois da publicação, o São Paulo repudiou as acusações e anunciou que vai agir criminalmente contra Textor, que se baseia em relatórios feitos por inteligência artificial.

Segundo o proprietário do Botafogo, o Palmeiras foi beneficiado em dois jogos. No Palmeiras-Fortaleza, no Brasileirão 2022, que terminou com uma goleada de 4-0 favorável à equipa de Abel Ferreira, e no Palmeiras-São Paulo, do Brasileirão 2023, que acabou com uma goleada do conjunto da casa por 5-0.

De acordo com Textor, os adversários do Palmeiras «excederam os limites estabelecidos, que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos».

Textor diz que já enviou os seus relatórios aos procuradores e assegurou que os árbitros participaram na manipulação de resultados do Brasileirão.