O Al Hilal venceu confortavelmente o Al Akhdoud (3-0), na terça-feira, mas nem todos os momentos deixaram Jorge Jesus satisfeito.

Sergej Milinkovic-Savic, uma das principais figuras da equipa, queixou-se durante o jogo de dores no braço, o que motivou uma reação insólita do treinador português. Jesus imitou o gesto do médio sérvio e não parece ter levado a sério as queixas.

Ora veja: