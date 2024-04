O Al Hilal, de Jorge Jesus, arrancou a 31.ª vitória consecutiva esta terça-feira, na receção ao Al Akhdoud (3-0), em jogo da 26.ª jornada do campeonato saudita.

Mitrovic ficou de fora por lesão, mas Rúben Neves começou de início e foi fundamental para o desfecho do jogo, ao anotar duas assistências. Aos 16 minutos, o médio português colocou a bola de pé esquerdo na área e Al Shehri «penteou» para abrir o marcador.

No segundo tempo, Malcom (66m) apontou o 2-0 e tranquilizou o Al Hilal, que ainda viria a marcar o terceiro golo, por Al Dawsari (73m), depois de um cruzamento de Rúben Neves.

Esta vitória, que alarga o recorde mundial, deixa o Al Hilal ainda mais perto do título de campeão saudita. A equipa de Jorge Jesus é líder, com 74 pontos, mais 12 do que o Al Nassr, que goleou o Abha (7-0) esta terça-feira.