Depois do hat trick na última jornada, Cristiano Ronaldo voltou a brilhar ao serviço do Al Nassr: com três golos e duas assistências, o internacional português liderou a goleada em casa do Abha (8-0).

Luís Castro até substituiu Ronaldo ao intervalo, mas antes disso já o avançado tinha deixado bem vincada a sua marca.

Logo aos 11 minutos de jogo, o internacional luso assumiu a responsabilidade de bater um livre à entrada da área, rematou rasteiro e abriu o marcador, mas Tatarusanu ficou muito mal visto na fotografia.

Ronaldo aumentou a vantagem pouco depois e desta vez o guarda-redes do Abha pouco poderia fazer. Novamente de livre, o avançado português optou por rematar colocado, a barreira deu demasiado espaço e não conseguiu evitar o 2-0.

Já depois da meia hora, Ronaldo esteve novamente em destaque, mas desta vez a assistir. O capitão do Al Nassr tirou o cruzamento para a zona central da área, Tatarusanu não afastou a bola e Sadio Mané apareceu para encostar (33m).

Antes do intervalo, Ronaldo voltou a fazer das suas. Aos 42 minutos, a fazer lembrar os velhos tempos, o avançado luso arrancou pela esquerda e, perante a saída do guarda-redes adversário, fez um «chapéu». Estava feito o 42.º golo da temporada e o 29.º no campeonato, onde o português é líder isolado.

A um minuto dos 45, surgiu a segunda assistência, desta feita para Al Sulaiheem.

Luís Castro deixou Ronaldo nos balneários ao intervalo e foi outro português a dar cartas no segundo tempo. Aos 50 minutos, Otávio recuperou a bola no meio-campo do adversário e assistiu Ghareeb para o 6-0.

Perante um adversário muito débil, o Al Nassr ainda chegou ao sétimo golo, quando Al Elewai aproveitou um mau alívio na área (63m) O médio saudita sentenciou as contas do jogo ao cair do pano (86m).

Com este resultado, o Al Nassr mantém-se no segundo lugar da liga saudita, com 62 pontos, a 74 do Al Hilal, equipa de Jorge Jesus que venceu o Al Akhdoud (3-0).