Bruno Costa, jogador do Novorizontino, arrisca um castigo pesado depois de ter agredido um adversário Velo Clube, com uma cabeçada, num gesto parecido com aquele em que Zinedine Zidane foi protagonista na final do Mundial 2006 frente ao italiano Marco Materazzi.

Aconteceu em jogo da Série A2 do campeonato paulista, no Brasil. Bruno Costa foi expulso, depois de ter sido contemplado com um segundo cartão amarelo, mas, antes de deixar o relvado, dirigiu-se a Douglas Skilo e atingi-o com uma forte cabeçada na face.

O Novorizonino emitiu, mais tarde, uma nota a repudiar e a condenar o comportamento antidesportivo do seu jogador.

Bruno Costa não deverá escapar a um castigo pesado, uma vez que é reincidente neste tipo de comportamentos. Já em 2021, no Brasileirão, o avançado, na altura ao serviço da Chapecoense agrediu Peglow e Caio Vidal no decorrer de um jogo frente ao Colorado.

Veja as imagens da agressão: