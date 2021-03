Germán Burgos foi, esta quinta-feira, apresentado como novo treinador do Newell's Old Boys. O técnico argentino estava a falar sobre as condições do emblema argentino, considerando que estas são iguais às de muitos clubes europeus, quando o «placard» publicitário lhe caiu em cima.



O antigo adjunto de Simeone nem se mexeu, garantindo que não havia qualquer problema, mas não evitou as gargalhadas na plateia.



Ora veja: